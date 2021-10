Ação foi realizada pelo 30°BPM (Teresópolis) - Reprodução

30/10/2021

Rio - Dois suspeitos foram presos ao tentar aplicar um golpe em uma agência bancária na Avenida Feliciano Sodré, no bairro Várzea, em Teresópolis, Região Serrana do Rio. Policiais militares do 30ºBPM (Teresópolis) foram ao local verificar a denúncia e após a abordagem, os suspeitos ofereceram R$500 para serem liberados.

Segundo a PM, os suspeitos foram autuados e responderão por corrupção ativa. Foram apreendidos 62 cartões, dois celulares, duas máquinas de cartão, 43 adesivos, um veículo e R$198 em espécie. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.