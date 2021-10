Agentes recuperaram um veículo Palio Wekeend preto roubado em maio deste ano - Divulgação/PRF

Publicado 30/10/2021 16:41 | Atualizado 30/10/2021 19:34

Rio - Agentes da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, prenderam seis pessoas nesta sexta-feira (29) e sábado (1), em quatro diferentes ocorrências na Rodovia Rio-Santos. Os casos foram encaminhados para a 166ª DP (Angra dos Reis) da Polícia Civil.



Por volta das 10h desta sexta, uma pessoa foragida da Justiça foi presa no ônibus que fazia a linha Rio x Paraty. Ela era procurada pelo crime de estelionato e a prisão aconteceu em frente à unidade da PRF de Angra dos Reis, em Jacuecanga, no quilômetro 476 da BR-101. Mais tarde, às 16h30, os agentes recuperaram um veículo Palio Wekeend preto roubado em maio deste ano. O carro foi abordado na localidade de Japuíba, no quilômetro 486. O dono do automóvel foi contatado pelo celular e os policiais informaram que seu veículo havia sido encontrado.

Na madrugada de sábado, por volta de 0h30, durante ronda nas proximidades da Mombaça, no quilômetro 480 da via, a equipe parou para verificar uma pessoa sentada às margens da rodovia. Nesse momento, moradores informaram que haviam acabado de ser roubados por duas pessoas que fugiram para a mata. Os policiais iniciaram as buscas e encontraram uma delas. Com o preso, foram encontrados uma bomba de piscina, ar condicionado e cabos elétricos.

Ainda na madrugada, por volta das 1h30, em frente à unidade da PRF na Jacuecanga, foi recuperado um veículo Fiat Uno roubado em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Havia no carro três ocupantes, todos com passagens por tráfico de drogas, que acabaram sendo presos.