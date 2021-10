Erivan, de 42 anos, deixa duas filhas e a esposa grávida de 3 meses - Reprodução Facebook

Publicado 30/10/2021 20:20 | Atualizado 30/10/2021 20:22

Rio - Viúva do pastor e entregador de aplicativo Erivan Jesus dos Santos, de 42 anos, falou sobre a morte trágica do marido durante uma entrega de uma encomenda no bairro Agostinho Porto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense , nesta sexta-feira. Ao RJTV, a viúva contou que o marido estava desempregado e a entrega por aplicativo foi a forma que encontrou de sobreviver.

"Ele estava há um tempo desempregado, mas foi forma que ele viu de conseguir o ganha pão. Dia 24 de outubro a gente tinha feito seis anos. Ele era muito amigo, companheiro e gostava de ajudar muito as pessoas. Todo mundo está muito sensibilizado, ele conhecia muita gente", disse ela, que completou com a frase que ouvia do marido: "Eu vou usar a frase que ele sempre falava: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia".



De acordo com a Polícia Militar, agentes que estavam em patrulhamento foram informados por pedestres que dentro de um carro, na Rua Joaquim Coelho Álamo, no bairro Agostinho Porto, havia uma pessoa morta. Os militares acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros, que constatou o óbito da vítima. O carro de Erivan foi atingido por dois tiros, um deles atravessou a porta e o acertou no peito.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a especializada, informações preliminares apontam para a possibilidade de latrocínio — roubo seguido de morte. A perícia foi realizada no local e as investigações estão em andamento.

Erivan deixa duas filhas, frutos do primeiro casamento. A atual esposa do entregador está grávida de 3 meses.