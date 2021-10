Museu de Arte Contemporânea de Niterói - Divulgação

Publicado 30/10/2021 19:19 | Atualizado 30/10/2021 23:00

Rio - O Museu de Arte Contemporânea, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, realizou uma projeção e iluminou a sua fachada com o rosto e uma frase de Paulo Gustavo na noite desta sábado. A mudança aconteceu em homenagem ao ator, que morreu vítima da covid-19 em maio deste ano e completaria 43 anos neste mesmo dia.



As frases "rir é uma resistência", "rir é um ato de amor" e "rir é um ato de solidariedade" foram estampadas em um dos principais pontos da cidade natal do humorista em uma ação em parceria com o Multishow. Recentemente, o governador Cláudio Castro sancionou a data como o Dia do Humor para eternizar a história de Paulo e celebrar todos os artistas.



Nas redes sociais, diversos famosos usaram suas contas para homenagear o amigo. No Instagram, Ingrid Guimarães publicou uma foto em que aparece com Thales, os filhos dele Gael e Romeu, Déa Lúcia, Ju Amaral, Julio Marcos, Marcos Majella, Fiorella Mattheis em uma reunião íntima e escreveu: "Por você a gente sempre vai se unir. Pra te honrar, homenagear, relembrar, rir e rezar. A essa hora já estaria pensando na roupa que iria na sua festa. Vamos celebrar sempre o humor e a alegria que você deixou pra gente nessa data. Parabéns Gusti! Muita muita saudades. Que os anjos te abracem por nós".

Já Tatá Werneck confessou que ainda não acredita que o ator morreu. "Não tem um dia sequer que eu não pense em você. As vezes acho que tô maluca. Que nada disso aconteceu. Aí pergunto para quem tiver perto se é real. Tô vendo nossas fotos aqui. Paulo, tomara que você esteja bem. Tomara que esteja em paz. Tomara que esteja olhando pra nós como quem tá na faculdade e vê um cara no vestibular, pensando: ”nossa eles ainda tem tudo isso pra passar? Preguiça”. Tomara que esteja melhor que qualquer um de nós. Tomara que não esteja com saudade. Que esteja fazendo piada pros anjos. Tomara que esteja gargalhando. Tomara, Paulo. Porque quase ninguém aqui tá bem", escreveu ela.