Caminhão foi recuperado neste sábado - PRF / Divulgação

Publicado 30/10/2021 19:20

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio recuperou, na tarde deste sábado, na BR-040, um veículo de cargas que havia sido roubado na sexta-feira (29), no Arco Metropolitano. De acordo com agentes, no interior do caminhão havia subprodutos de frango (carcaças, ossos, vísceras, penas, gordura e sangue), avaliados em R$ 200 mil.



Ainda segundo a PRF, a localização do veículo só foi possível pois a empresa da qual ele faz parte, acionou o rastreamento da carga. Investigações apontam que ele foi ele abandonado em um posto de combustíveis, no km 112 da BR-040. Ninguém foi preso na ação.