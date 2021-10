Criminosos invadiram o terreno, renderam funcionários e entraram no casarão - Reprodução/Facebook

Criminosos invadiram o terreno, renderam funcionários e entraram no casarãoReprodução/Facebook

Publicado 30/10/2021 18:22

Rio - O cônsul de Portugal e sua família foram feitos reféns por criminosos na madrugada deste sábado (30) no casarão onde moram, que é também a sede do Consulado-Geral do país, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Os assaltantes roubaram diversos pertences das vítimas, entre joias e eletrônicos, mas ninguém ficou ferido. A informação foi divulgada pelo O GLOBO e confirmada pela reportagem de O DIA.

Uma vizinha da família prestou depoimento na 10ª DP (Botafogo) e contou que, por volta das 2h, seis criminosos desceram pela mata na pela Rua São Clemente, invadiram o terreno com pistolas e facas, renderam funcionários e invadiram o casarão, segundo o GLOBO. Ainda de acordo com o relato, alguns dos reféns ficaram amarrados e todos eles foram mantidos sob vigilância de dois bandidos em um dos cômodos da casa por cerca de 50 minutos.

A mulher afirmou ainda na distrital que foram roubados quatro anéis, quatro relógios, dois cordões, uma pulseira, uma tornozeleira, um laptop, um telefone celular, além de documentos. Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que realizou perícia no local e imagens de câmeras de segurança foram requisitadas para análise. "Os policiais realizam diligências, inclusive na mata próxima, em busca de indícios relacionados ao crime que possam ajudar na identificação da autoria", esclareceu em nota.