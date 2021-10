’Coração quentinho’, declarou Tharyohana sobre a segunda dose antecipada - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 30/10/2021 15:34 | Atualizado 30/10/2021 15:35

Rio - Os feriados do Dia do Servidor Público e de Finados, que acontecem na próxima segunda e terça-feira, respectivamente, provocaram grande movimentação nos pontos de vacinação contra a covid-19 da cidade do Rio neste sábado (30). Entre 7h e 12h, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou repescagem da dose de reforço para idosos com 64 anos ou mais. As unidades também aplicaram a segunda dose em quem estava com a data marcada para hoje e em quem deveria completar o esquema vacinal nos próximos dias 1º e 2 de novembro.

Os postos também ofereceram a primeira dose para quem ainda não tinha se vacinado. As unidades não vão funcionar nas próximas segunda e terça-feira, por conta dos feriados, o que levou os cariocas a se programarem para receber o imunizante neste sábado. Por volta das 11h, havia cerca de 60 pessoas na fila de vacinação da Policlínica José Paranhos Fontenelle, no bairro de Olaria, na Zona Norte do Rio. De acordo com funcionários, aproximadamente 800 cariocas passaram pelo local durante o horário de funcionamento.



A dona de casa Tharyohana Rangel, de 26 anos, esteve na unidade para receber sua segunda dose antecipada. Ela conta que estava ansiosa para completar o esquema vacinal, para poder se sentir mais segura. A jovem declarou que espera que, assim como ela, todos os cariocas se vacinem contra a covid-19.



"Eu tomei a primeira dose em agosto e soube que poderia tomar a segunda dose antecipada, então aproveitei para vir hoje. Antes cedo do que nunca. Na primeira dose eu chorei, na segunda fiquei nervosa, mas é uma sensação de alívio, de coração quentinho, porque eu tenho idoso e criança em casa. Agora, é bola para frente e esperar que todo mundo tenha a consciência de tomar a vacina e pensar no próximo, para essa pandemia acabar”, disse Tharyohana.



O auxiliar administrativo Raphael Iozzi, de 27 anos, tinha sua segunda dose marcada para hoje. Apesar da grande fila, ele não quis perder a data estipulada em seu comprovante de vacinação e esteve na policlínica para receber o imunizante. Raphael aproveitou o momento para fazer um alerta para quem ainda não se vacinou.



"Tomar as duas doses da vacina dá sensação de segurança, de dever cumprido. A vacinação é importante! Precisamos continuar fazendo nossa parte, não só procurando a vacina, mas também mantendo o uso de máscara. Quanto mais pessoas se vacinarem, logo voltaremos à normalidade. Vamos manter o uso de máscaras e respeitar o distanciamento. Ainda não é o momento de aglomerar e de realizar grandes eventos", opiniou o auxiliar administrativo.



"Fui tomar a segunda dose, que estava marcada para hoje, mesmo. Como tem que esperar alguns dias para ter a eficiência total, por enquanto ainda não me sinto tão seguro", disse o estudante Matheus de Araújo, 27, que afirmou que vai continuar se protegendo para não contrair ou contaminar outras pessoas com a doença. "Cada um tem a liberdade de escolher o que fazer com a vida, só depois não pode reclamar", continuou o jovem, sobre a vacinação.



Na sexta-feira (29), a SMS retirou 162.630 doses de Pfizer na central do estado e o calendário de vacinação contra a covid-19 será retomado na quarta-feira (3), ainda promovendo repescagem para idosos com 64 anos ou mais. Na quinta (4) e sexta-feira (5), a dose de reforço é aplicada em mulheres e homens com 63 anos, respectivamente. No sábado (6), há repescagem para a faixa etária.



Na segunda-feira (8) seguinte, a terceira dose é oferecida para mulheres com 62 anos e para homens da mesma idade na terça-feira (9). Na quarta-feira (10), haverá repescagem para o grupo. Na quinta (11) e sexta-feira (12), é a vez dos idosos de 61 receberem a dose de reforço, com as mulheres no primeiro dia e os homens no segundo. No sábado ( 13), idosos com 61 anos ou mais podem procurar os postos para receber a vacina.



De acordo com a atualização das 14h30 do Painel Rio COVID-19, a cidade já aplicou 5.760.970 primeiras doses, 4.382.057 segundas doses, além de 143.677 doses únicas e 745.868 doses de reforço. Ao todo, são 11.032.572 doses de imunizantes aplicadas. O município tem 87,5% da população total carioca com a primeira dose ou dose única, e 67,1% com o esquema vacinal completo.