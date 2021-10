Avenida Francisco Bicalho, no Centro do Rio - Reprodução/GoogleMaps

Publicado 30/10/2021 16:47

Rio - Um ciclista morreu atropelado, na manhã deste sábado, durante um acidente com um ônibus na Avenida Francisco Bicalho, no bairro Santo Cristo, no Centro do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel Central foi acionado às 7h36 e encontrou um homem, de aproximadamente 30 anos, sem vida no local.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 4ºBPM (São Cristóvão) foram acionados para uma ocorrência de acidente de trânsito na região. No local, a equipe verificou que teria ocorrido um acidente envolvendo um ônibus e um ciclista. O caso foi registrado na 17ªDP (São Cristóvão).