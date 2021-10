Homem é baleado durante confronto entre criminosos e PMs na Zona Norte do Rio - Reprodução Google Street View

Homem é baleado durante confronto entre criminosos e PMs na Zona Norte do RioReprodução Google Street View

Publicado 30/10/2021 10:07 | Atualizado 30/10/2021 11:26

Rio - Um homem foi baleado durante um confronto entre criminosos e policiais militares na noite desta sexta-feira, no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, a vítima, que não teve a identidade revelada, dirigia um carro que bateu em outro durante o tiroteio.

De acordo com a PM, uma equipe do 3°BPM (Méier) foi informada sobre o roubo de um carro por homens armados no encontro das ruas Lins e Heráclito Graça. A corporação disse que os policiais montaram um cerco tático e, na Rua Cabuçu, encontraram com o grupo de criminosos e houve a troca de tiros.

Durante a ação, dois carros bateram e o motorista de um dos veículos envolvidos foi ferido. A PM informou que o homem foi socorrido em estado grave pelos agentes ao Hospital Naval Marcílio Dias.