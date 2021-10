Taxa de inscrição deve ser paga até 10 de novembro - Divulgação/Marcelo Horn

Taxa de inscrição deve ser paga até 10 de novembroDivulgação/Marcelo Horn

Publicado 30/10/2021 10:23

O prazo de inscrição do Vestibular Cederj 2022.1 foi prorrogado até o dia 9 de novembro. O concurso visa ao preenchimento de 7.594 vagas em dezessete cursos de graduação a distância oferecidos de forma gratuita por sete instituições de ensino superior.

Ao todo são dezessete cursos ofertados, entre licenciatura (História, Ciências Biológicas, Física, Geografia, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo), bacharelado (Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Engenharia Meteorológica) e tecnólogo (Sistemas de Computação, Gestão de Turismo e Segurança Pública).

O vestibular contará com o aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato que desejar utilizar a nota do Enem deve prestar atenção às regras definidas, no edital, por cada universidade. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$85, deverá ser realizado, impreterivelmente, até o dia 10 de novembro. A prova será realizada no dia 12 de dezembro.

O resultado do exame será divulgado dia 16 de novembro, com data limite de pagamento dia 17 de novembro, mas somente para os candidatos da UFRJ que concorreram às vagas do Enem e tiveram isenção automática, e que se desejarem fazer a prova precisarão fazer o pagamento do boleto.

Nome social garantido



Os candidatos travestis e transexuais que desejarem utilizar o nome social na administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro, deverão enviar e-mail formalizando seu pleito para Os candidatos travestis e transexuais que desejarem utilizar o nome social na administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro, deverão enviar e-mail formalizando seu pleito para [email protected] , informando seu número de requerimento e o nome a ser inserido como nome social.

Os aprovados serão alunos matriculados em uma das instituições que compõem o Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

O Consórcio Cederj é coordenado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Todas as informações estão disponíveis na página do concurso em https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2022-1/











Serviço:



Vestibular Cederj 2022.1: inscrições prorrogadas até 9 de novembro.



Inscrição ampla concorrência: até 9 de novembro de 2021 pelo site https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2022-1/ .



Valor da inscrição: R$ 85.