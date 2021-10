Cidade do Rio tem repescagem de dose de reforço para quem tem 64 anos ou mais neste sábado - Divulgação.

Publicado 30/10/2021 07:48 | Atualizado 30/10/2021 07:55

Rio - A Prefeitura do Rio estará fazendo a repescagem da dose de reforço para idosos de 64 anos ou mais neste sábado. Os cariocas que tinham a segunda dose da vacina contra a covid-19 agendada para a próxima segunda-feira, véspera do feriado de Finados, também poderão se imunizar hoje . De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é que os postos funcionem até as 12h. Depois, a imunização na capital ficará suspensa até quarta-feira.