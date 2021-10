Objeto foi encontrado no porta-malas do veículo - Segurança Presente / Divulgação

Publicado 30/10/2021 07:00

Rio - Um engenheiro mecânico mineiro, de 34 anos, foi preso em flagrante por corrupção, na manhã de sexta-feira, ao tentar subornar PMs do programa Leblon Presente que abordaram seu marido, um norte-americano, com drogas dentro de um pênis de plástico. O caso aconteceu no Leblon, Zona Sul do Rio, por volta das 9h10.

Os militares contaram que estavam de moto realizando patrulhamento pelo bairro, quando decidiram abordar um veículo Fiat Pálio branco, com três homens, na Avenida Borges de Medeiros. Os agentes constataram que se tratava de uma corrida de aplicativo e perguntou aos passageiros se eles estavam com drogas.

Em depoimento, o sargento responsável pela ocorrência informou que o engenheiro repassou a pergunta do policial ao companheiro, que primeiro entregou dois pinos de cocaína. O PM então reiterou o questionamento e o americano apontou para a mala. Um pênis de borracha foi encontrado e dentro dele estavam mais 12 pinos de cocaína.

Uma van do programa Leblon Presente chegou para levar o casal para a delegacia e, segundo o sargento, foi neste momento que o engenheiro mecânico tentou subornar a equipe policial.

"No interior da van, H. perguntou ao sargento se não havia como resolver no local a situação para não ir a delegacia, visto que era funcionário de uma grande empresa e não podia ter 'ficha suja'. O sargento informou que não teria como e H. reiterou a pergunta e falou 'pode me liberar, tenho um dinheiro aqui', no sentido de não ser levado a delegacia. Neste momento o sargento mandou que H. não continuasse falando pois havia cometido crime de corrupção", afirma o registro da 14ª DP (Leblon).

O casal mora em Minas Gerais. Na delegacia, o engenheiro foi autuado em flagrante pelo crime de corrupção ativa e o norte-americano por porte de drogas.