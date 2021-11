Rio,01/11/2021-SAO CRSTOVAO,Quadra da Mangueira Cristo, Governador Claudio Castro da inicio a operacao da Aguas do Rio, com o programa Vem com a gente, Na foto.Claudio Castro .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Rio,01/11/2021-SAO CRSTOVAO,Quadra da Mangueira Cristo, Governador Claudio Castro da inicio a operacao da Aguas do Rio, com o programa Vem com a gente, Na foto.Claudio Castro .Foto: Cleber Mendes/Agência O DiaCléber Mendes

Publicado 01/11/2021 13:44 | Atualizado 01/11/2021 15:19





A Águas do Rio será responsável pelo serviço em 124 bairros da capital, nas zonas Norte, Sul e Centro, e de outras 26 cidades fluminenses. Durante o primeiro dia de atuação, foram anunciadas 100 obras para os próximos 100 dias, beneficiando todos os municípios atendidos com melhorias nos serviços. As obras fazem parte do investimento de R$ 24,4 bilhões, ao longo de 35 anos de concessão, em ações de recuperação, ampliação das redes e contratação de profissionais. Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que não haverá aumento de tarifa nos municípios onde a Águas do Rio irá operar os serviços de água e esgoto. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (1º), durante a cerimônia de início da operação plena da concessionária, na quadra da escola de samba Mangueira, na Zona Norte do Rio. Segundo Castro, diferente das revisões anuais, o aumento do valor nas contas não está previsto."Aumento real não terá, isso é contratual. O que acontece todo ano são as revisões tarifárias concedidas, inclusive, pela Agenersa. Então, qualquer coisa que tiver aqui, são esses equilíbrios contratuais que acontecem anualmente. Não podemos confundir aumento real de tarifa, isso é contratual que não terá, com essas revisões anuais. Não é promessa nossa, é contratual. Não pode haver aumento real de tarifa", declarou o governador.A Águas do Rio será responsável pelo serviço em 124 bairros da capital, nas zonas Norte, Sul e Centro, e de outras 26 cidades fluminenses. Durante o primeiro dia de atuação, foram anunciadas 100 obras para os próximos 100 dias, beneficiando todos os municípios atendidos com melhorias nos serviços. As obras fazem parte do investimento de R$ 24,4 bilhões, ao longo de 35 anos de concessão, em ações de recuperação, ampliação das redes e contratação de profissionais.

Além disso, o edital do leilão dos serviços tornou obrigatório que os vencedores façam investimentos de cerca de R$1,8 bilhão em comunidades e favelas nos próximos três anos. Com os avanços promovidos pela concessão dos serviços, o Rio de Janeiro terá dois grandes marcos no saneamento, sendo o primeiro, em 10 anos, quando 99% da população tiver acesso à água tratada, e o segundo, em 12 anos, marcando a universalização do esgoto, com 90% dos moradores atendidos com rede de tratamento.



Ainda na cerimônia de lançamento da operação, o governador informou que abriu um concurso para contratar 50 funcionários para a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), para reforçar a fiscalização dos serviços prestados pela Águas do Rio, que também terá o apoio da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).



"Eu abri concurso agora para mais 50 pessoas na agência (Agenersa). Nós estamos fortalecendo a agência, ela é a maneira da fiscalização. Então, eu estou fortalecendo a agência para que ela possa fazer esse trabalho de fiscalização. A Cedae acaba sendo uma segunda fiscalizadora, porque essa parceria entre as duas concessionárias e, quem sabe uma terceira, a Cedae acaba fazendo um segundo controle. Com certeza a gente vai estar de olho, mas eu tenho certeza que vai ser uma cobrança muito tranquila, pela maneira como as duas concessionárias já têm se colocado hoje", disse Castro.



Com o início da nova operação, a Cedae segue responsável pela captação e tratamento da água da maior parte da Região Metropolitana. No interior, a Águas do Rio estará encarregada por todo o ciclo de água, passando pela captação e tratamento da água, além da coleta e tratamento do esgoto.



Programa Vem com a Gente



Após o início da operação da Águas do Rio, o governador e o presidente da concessionária, Alexandre Bianchini, encontraram com mais de 200 moradores das comunidades da Mangueira e da Barreira do Vasco, também na Zona Norte do Rio, que foram contratados para trabalhar no programa Vem com a Gente. A iniciativa, também lançada nesta segunda-feira, vai mapear as residências e fazer contato para atualização de cadastros, inclusão na tarifa social, ampliação e manutenção de redes, entre outros serviços.



"Nosso projeto tem três pilares fundamentais: a despoluição da Baía de Guanabara, prestar serviço de água e esgoto e o apoio às comunidades do Rio. Vamos levar água com qualidade e em quantidade. Queremos ultrapassar metas contratuais. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida das pessoas", disse Bianchini.



Para o colaborador Ian Rodrigues, de 38 anos, o programa vai trazer benefícios para todos os envolvidos. Ele conta que estava desempregado e viu na iniciativa uma forma de voltar ao mercado de trabalho e colaborar com a melhoria do saneamento básico das comunidades.



"Recebi esse convite e agarrei essa oportunidade, e desde já, uni o útil ao agradável, por estar fora do mercado de trabalho e por uma empresa boa e com projetos bons me dar essa oportunidade. O projeto é bom, principalmente para o povo que mora nas favelas e comunidades. Água, esgoto e um endereço com o nome da pessoa", celebrou Ian.



Também enfrentando o desemprego, o colaborador Nelson Fernandes, 51, acredita que o programa não é só uma oportunidade de voltar a trabalhar, como uma possibilidade de crescimento. Para ele, a medida vai melhorar a qualidade de vida da população.



"Estava desempregado há um bom tempo e o programa me deu oportunidade. Eu agarrei com as duas mãos e pretendo crescer na empresa. Já está sendo muito bom. Eu estava desesperado, graças a Deus consegui este trabalho. (O programa) vai trazer melhor condição para todos nós, uma qualidade de água melhor. Este programa veio para melhorar nossa qualidade de vida", comemorou Nelson.