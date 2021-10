Treinamento das equipes do 'Vem com a Gente', que vão atuar nas comunidades que estão na área de concessão - Divulgação

Publicado 31/10/2021 13:48

Rio - A concessionária Águas do Rio vai assumir a operação plena dos serviços de água e esgoto em 27 municípios nesta segunda-feira. O marco inicial será na quadra da Escola de Samba da Mangueira, às 9h, quando será lançado o programa 'Vem com a Gente', com o objetivo de beneficiar as comunidades da área de concessão. O evento terá a presença do presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini, e do governador Cláudio Castro.



Às 11h, está programado o início das obras de recuperação na Estação Elevatória de Esgoto Parafuso, em Copacabana, que irá reduzir o mau cheiro na região, além de adequações na elevatória para melhor rendimento do equipamento. Todas as cidades da área de concessão receberão obras.

O programa 'Vem com a Gente' vai de porta em porta nos bairros e comunidades, ouve as demandas e atua com atualização de cadastro e inclusão na tarifa social, realiza vistorias, instalação de hidrômetros e manutenção de redes, entre outros serviços.