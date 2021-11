Previsão é de chuva moderada a forte neste domingo - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 31/10/2021 19:05 | Atualizado 31/10/2021 22:21

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) informou que o município entrou em Estágio de Mobilização às 18h25 deste domingo, devido aos registros de chuva moderada e forte na Zona Oeste do Rio. A previsão é de chuva moderada a forte para as próximas horas. O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.



Por conta da chuva, bolsões d'água ocupam parcialmente os dois sentidos da Estrada da Pedra; a Estrada da Barra da Tijuca, na altura do Hotel Serramar; a Estrada do Mendanha, sentido Avenida Brasil; a Estrada do Mendanha, na altura da Estrada do Encanamento; e a Avenida Cesário de Melo, na altura do Cemitério de Campo Grande. Equipes da Prefeitura atuam nos locais. Confira:

SANTA CRUZ | acúmulo de água ocupa parcialmente a Estrada da Pedra, na altura da estação do BRT Santa Veridiana, sentido Alvorada. Equipe da Comlurb no local.#zonaoeste pic.twitter.com/BQvtsL5NPF — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 31, 2021

Previsão para os próximos dias



Na segunda-feira (1º), o tempo seguirá instável na cidade, com chuva fraca a moderada ao longo do período. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam redução da estimativa média de chuva – passando de 25 mm para 20 mm – neste dia.

Já na terça-feira (2), o céu ficará nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca, ocasionalmente moderada, em pontos isolados do município, durante a madrugada e a manhã. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que chova cerca de 5 mm no período.



Na quarta e quinta-feira (3 e 4), haverá redução da nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva.

Recomendações

. Siga sua rotina;

. Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

. Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

. Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta

enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

. Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS:

(http://bit.ly/appcor_ios)

. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).