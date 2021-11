Cônsul foi mantido refém com toda a sua família - Reprodução

Rio - O Itamaraty divulgou uma nota em solidariedade ao cônsul-geral de Portugal no Rio, Luiz Gaspar da Silva, após a ataque de criminosos a sede da embaixada, em Botafogo , na Zona Sul do Rio. O cônsul e a família foram mantidos reféns por homens armados que invadiram o casarão, na madrugada deste sábado (30).

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, falou com o ministro Augusto Santos Silva, de Portugal e garantiu máximo empenho na investigação e localização dos criminosos. A pasta informou que auxilia as apurações, e mantém contato com a Embaixada e os consulados de Portugal para oferecer o apoio necessário.



Ainda segundo o Itamaraty, o governo brasileiro está seguindo as obrigações “elencadas na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, sobretudo a de garantir a segurança de Embaixadas e Repartições Consulares instaladas em território nacional”, afirmou o Ministério.





O vice-cônsul de Portugal, João Marco de Deus, disse que o embaixador e sua família estão bastante traumatizados após a invasão . “Estão fisicamente bem [...] obviamente bastante traumatizados, como todos estaríamos [...] Não há o que reportar, quer com a família do cônsul quer com os funcionários”, disse João Marco em entrevista à agência de notícias portuguesa Lusa.

O ministro de Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, também esteve com o cônsul e afirmou que vários objetos pessoais foram levados, mas não houve feridos. "Houve infelizmente esse assalto à mão armada, por um grupo de homens, e o resultado disso há a lamentar o roubo de vários bens", afirmou Augusto Santos Silva.



A Polícia Civil encontrou um boné e duas máscaras de proteção facial na mata que dá acesso ao consulado . O caso é investigado pela 10ª DP (Botafogo) que já realizou uma perícia e solicitou imagens das câmeras de segurança para análise. Testemunhas disseram que os criminosos não sabiam que o local era sede do consulado. Os agentes seguem nas buscas pelos criminosos.

Confira a nota na íntegra

O governo brasileiro expressa solidariedade ao Cônsul-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, Embaixador Luiz Gaspar da Silva, à sua família e às demais pessoas afetadas pelo assalto ao Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, ocorrido na madrugada de ontem, 30 de outubro.



O Ministro Carlos França telefonou ao seu homólogo, Ministro Augusto Santos Silva, e garantiu-lhe o máximo empenho das autoridades brasileiras na investigação. O Ministério das Relações Exteriores acompanha o tema com atenção, auxiliando as investigações, e mantém contato com a Embaixada e os consulados de Portugal para oferecer o apoio cabível.



O governo brasileiro está seguindo as obrigações elencadas na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, sobretudo a de garantir a segurança de Embaixadas e Repartições Consulares instaladas em território nacional.



As relações luso-brasileiras são fortes e baseiam-se na profunda ligação entre os povos e na boa colaboração entre os governos.