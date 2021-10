Enterro do pastor e motorista Erivan Jesus dos Santos - Cleber Mendes / Agência O Dia

Rio - Erivan Jesus dos Santos, de 42 anos, foi sepultado no início da tarde desse domingo, no Cemitério da Solidão, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. No funeral houve muita comoção de amigos e familiares que se despediram do pastor com louvores que costumam ser cantados na igreja da qual ele fazia parte. O Erivan foi morto com um tiro no peito enquanto trabalhava em São João de Meriti na última sexta-feira (29).

Durante o cortejo o pastor, que também era entregador e motorista de aplicativo, foi aplaudido por amigos e familiares que usavam uma blusa com o nome da igreja Assembleia de Deus Tabernáculo de Israel em homenagem a ele. Muito abalada e grávida de três meses, Janaína Pereira dos Santos, esposa de Erivan, não quis fazer nenhuma declaração. Nilza Jesus Santos, mãe do pastor, durante o sepultamento tentava consolava a nora que chorava muito, principalmente ao ver o marido ser enterrado.

"Como é difícil, meu Deus. Está doendo, mas vou ser forte. A gente cria um filho com todo amor e ele se vai assim", lamentou a mãe de Erivan.

Segundo a Polícia Militar, agentes que estavam em patrulhamento foram informados por pedestres que dentro de um carro, na Rua Joaquim Coelho Álamo, no bairro Agostinho Porto, havia uma pessoa morta. O carro de Erivan foi atingido por dois tiros, um deles atravessou a porta e o acertou no peito. Ele foi morto enquanto fazia a entrega de uma encomenda.

A viúva contou que o marido estava desempregado e a entrega por aplicativo foi a forma que encontrou de sobreviver.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) trabalha com a possibilidade de latrocínio — roubo seguido de morte. A perícia foi realizada no local e as investigações estão em andamento.