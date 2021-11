Soldado Rafael Mendonça e a esposa Patrícia Mendonça - Reprodução / Internet

Soldado Rafael Mendonça e a esposa Patrícia MendonçaReprodução / Internet

Publicado 31/10/2021 19:15 | Atualizado 31/10/2021 19:39

Rio - Um soldado da Polícia Militar, identificado como Rafael Mendonça de Azevedo, do 41º BPM (Irajá), matou sua esposa a tiros e se matou logo em seguida na manhã deste domingo na Rua Claudino Barata, em Realengo, Zona Oeste do Rio. De acordo com a PM, equipes do 14°BPM (Bangu) foram acionadas para irem até o local, mas quando chegaram lá, encontraram o corpo do militar e de Patrícia Mendonça. Ainda não se sabe a motivação do crime.

Ainda segundo a corporação, a área foi isolada até a chegada da perícia. Em nota, a PM informou que vem desenvolvendo um trabalho expressivo "voltado para o bem-estar e saúde mental da tropa".

Ressalta ainda que os esforços vão desde atendimento psicológico intensificado aos agentes de segurança, até palestras para os comandantes. "As atividades incluem um programa de palestras desenvolvido pela coordenação da Patrulha Maria da Penha para sensibilização da tropa sobre questões relacionadas a violência doméstica".



Não há informações sobre a data e local do enterro de Patrícia e Rafael. A ocorrência está em andamento na Delegacia de Homicídios (DH).