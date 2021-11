Candidatas do 12ª Concurso de Miss Plus Size Rio de Janeiro - Divulgação / Márcia Salles

Candidatas do 12ª Concurso de Miss Plus Size Rio de JaneiroDivulgação / Márcia Salles

Publicado 31/10/2021 17:16 | Atualizado 31/10/2021 18:19

Rio - Ao todo, 30 candidatas irão concorrer em nove categorias da 12ª edição do concurso Miss Plus Size Rio de Janeiro. A cerimônia de premiação será na próxima terça-feira (2), a partir das 17h, no Imperator (Méier), com ingressos a R$ 30. Uma novidade é que ela irá acontecer no formato híbrido de apresentação: presencial e com transmissão pelos perfis @eduardoarauju e @missplussizerjoficial no Instagram.

fotogaleria

Ano passado, o evento foi só online, sem presença de público, devido a pandemia da covid-19. De acordo com Eduardo Araúju, criador do Miss Plus Size no Brasil, o concurso tem como objetivo dar visibilidade às pessoas gordas.

"Não é uma apologia à gordura. É uma apologia à felicidade, à oportunidade. Eu digo que não é um concurso de beleza, e sim de visibilidade, inclusão e pluralidade. É um grande resgate de alma. Quando você dá autoestima para as pessoas, elas passam a se amar e se olhar. Quando você deixa de apontar os defeitos dela, ela passa a ter mais espaço e começa a se sentir mais viva", disse.



Eduardo também citou que todas as meninas que participam do concurso têm histórias parecidas. "Sempre tem o preconceito dentro de casa, da própria família. Elas relatam problemas em transportes públicos, com cadeiras de cinemas e tudo mais. Tem toda uma questão da mobilidade. Muitas histórias se encontram na mesma encruzilhada mesmo sendo pessoas diferentes. Se fizer um apanhado, acaba sendo mil histórias que se torna uma", frisou o idealizador do concurso.

Para ouvir também as candidatas, o DIA colheu alguns relatos de mulheres que irão concorrer pela faixa na próxima terça-feira (2).

Tamires Rodrigues, por exemplo, disse que sempre sofreu com o corpo e sentia o preconceito dentro de casa. "Uns anos atrás lembro de estar sentada na mesa almoçando com a minha família. Eu não comia algumas coisas porque sabia que alguém ia criticar. Eles (parentes) sempre me falaram que eu estava muito gorda. Isso mexia muito com minha autoestima. Já ouvi coisas do tipo: 'daqui a pouco não vai passar na roleta', 'vai furar o pneu da bicicleta'".

A jovem revela que com o tempo, deixou as críticas de lado. "Aprendi a ignorar certos comentários. Comecei a me aceitar do jeito que sou. As piadas não têm mais efeito para mim. Vivo fora dos padrões dos outros porque decidi viver o meu próprio", finaliza.

Já Thamine Santágueda, disse que o preconceito contra seu peso começou por parte de um ex-namorado, que ela definiu como "psicopata".

"Eu sempre sofri bullying. Daqueles que as pessoas acham que é brincadeira, sabe? Que são normalizados pela sociedade. Minha relação com a gordura mudou completamente quando namorei um psicopata. O povo acredita que psicopata é tipo maníaco do parque, que tem que te cortar em pedacinhos. E de certa forma cortou. Tratava-se de um psicopata moral e altamente gordofóbico", desabafa ela.

Thamine continua dizendo que pelo ex-companheiro ter uma mãe nutricionista, era adepto à vida saudável. "Tinha todos os discursos sobre saúde na ponta da língua. Ele usava para amenizar a situação depois de me humilhar. Tentava normalizar seu comportamento dizendo ser uma 'espécie doente de amor'".

"Se você for preconceituosa com gays e negros, você vai preso! O gordo não tem para onde recorrer. Sempre tem estatísticas de saúde pra velar os maus tratos alheios".

Por fim, disse que após muito tempo de terapia, passou a aceitar o próprio corpo. "Quando mudamos o corpo ou comportamentos por terceiros, atraímos, no geral, pessoas abusivas. Hoje vivo para emponderar pessoas a aceitarem o presente que são para o mundo! Quero com meu discurso de superação, fazer as mulheres mais plenas e felizes".

Jheniffer Oliveira também contou à reportagem sobre preconceitos que já sofreu. Ela, que tem apenas 23 anos, disse que começou a se entender como mulher gorda e a lidar com as pressões bem cedo.

"Nas olimpíadas Rio 2016 aconteceu um caso gravíssimo durante meu trabalho como agente de hospitalidade na Vila dos Atletas. Eu estava trabalhando no turno da madrugada quando um grupo de atletas de outro país veio até mim e mostrou pelo celular um vídeo de pornografia. Eles ficaram rindo da minha cara e entraram no refeitório. Ao sair, um deles, que havia escondido uma banana na cueca, jogou a fruta no meu rosto enquanto gritava 'eat now, fat (coma agora, gorda)'. Eu peguei o alimento de volta, guardei e relatei pro meu superior pelo rádio que disse 'é uma brincadeira, não precisa de escândalo'".

Oliveira conta que depois do episódio narrado, nunca mais foi a mesma. Ela passou por um quadro de depressão grave e tentou suicídio algumas vezes. "Sofro um pouco até hoje. Tanto pela pressão estética, quanto pela vida pessoal mesmo. Ainda bem que tive ajuda de psicólogos e familiares e hoje estou aqui".

Premiações do concurso

A primeira colocada do concurso Miss Plus Size Rio de Janeiro 2021 vai ganhar R$ 2 mil, coroa e faixa, mas haverá outras oito premiações – com roupas e acessórios. Além da categoria principal – que incluí rainha, primeira princesa e segunda princesa –, há outras seis:



- Simpatia (em que as próprias candidatas votam entre si);



- Fotogenia (candidata escolhida por fotógrafos profissionais );



- Virtual; (Jurados: Zezé Polessa, atriz; Marcello Antony, ator; Carlinhos de Jesus, Coreógrafo, Milton Cunha, comentarista; Simone Mazzer,cantora ; Stella Miranda, atriz e Luciana Malcher, atriz)



- Sênior (candidatas com mais de 40 anos - uma será escolhida pelo júri);



- Elegante; (escolhida pelo júri)



- Popular (escolhida pelo público do evento).



Serviço

Miss Plus Size Rio de Janeiro 2021



Desfile e concurso



Data: 2 de novembro (terça-feira)



Horário: 17h



Local: Centro Cultural João Nogueira – Imperator



Ingressos: R$ 30



R. Dias da Cruz, 170 - Méier, Rio de Janeiro