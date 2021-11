Boletim deste domingo (31) - Reprodução

Publicado 31/10/2021 20:49 | Atualizado 31/10/2021 20:50

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 1.322.087 casos confirmados e 68.357 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 913 novos casos e 10 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,17%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.251.214 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 31.8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 18.4%.

Feriados provocam grande movimentação nos postos de vacinação do Rio

Os postos também ofereceram a primeira dose para quem ainda não tinha se vacinado. As unidades não vão funcionar nas próximas segunda e terça-feira, por conta dos feriados, o que levou os cariocas a se programarem para receber o imunizante neste sábado. Por volta das 11h, havia cerca de 60 pessoas na fila de vacinação da Policlínica José Paranhos Fontenelle, no bairro de Olaria, na Zona Norte do Rio. De acordo com funcionários, aproximadamente 800 cariocas passaram pelo local durante o horário de funcionamento.