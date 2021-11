Kianne Colins era passista da Beija-Flor - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2021 19:35 | Atualizado 31/10/2021 19:37

Rio - A Polícia Civil registrou o atropelamento que provocou a morte da passista do Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Beija-Flor de Nilópolis, Kianne dos Santos Colins, de 23 anos, na madrugada do último sábado (30), como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O caso aconteceu em Cordovil, na Zona Norte do Rio, perto da residência da vítima, por volta das 5h, segundo informações de parentes e pessoas mais próximas.

De acordo com a 38ª DP (Brás de Pina), uma perícia foi realizada e o motorista prestou depoimento na delegacia. Neste domingo (31), familiares e amigos se despediram da jovem, no Cemitério de Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Ontem, a mãe de Kianne, Shirleise Colins, lamentou a morte da filha em uma publicação nas redes sociais. "Deus me deu, Deus tomou! Que dor no meu peito!", escreveu ela.

Na publicação, a porta-bandeira da Beija-Flor, Selminha Sorriso, prestou solidariedade aos parentes da passista. "Meus sentimentos, minha linda! Deus te abençoe e a receba com todo seu amor", disse ela. Em seu perfil no Instagram, onde tinha pouco mais de 3,7 mil seguidores, a passista demonstrava seu amor pela escola de samba com frequência, a qual chamava de "segunda casa".

Na última foto publicada por Kianne, no dia 21 de outubro, há diversos comentários lamentando sua morte. "Kiin minha rainha você vai deixar saudade. Que dor no coração", declarou uma pessoa. "Meu Deus, eu não estou acreditando. Descanse em paz princesa", comentou outra. "Perdemos nossa Kiin, minha prima se foi", desabafou um parente da jovem.

A Beija-Flor também se manifestou sobre a morte de Kianne nas redes sociais. "Toda nossa solidariedade e força para os familiares da nossa passista", publicou a escola. "Nós estamos de luto", afirmou a agremiação em outra publicação.