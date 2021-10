Cônsul foi mantido refém com toda a sua família - Reprodução

Publicado 31/10/2021 16:29

Rio - O vice-cônsul de Portugal, João Marco de Deus, disse que o embaixador, Luiz Gaspar da Silva e sua família estão bastante traumatizados após a invasão de criminosos ao consulado, na madrugada do último sábado (30). A residência oficial fica em Botafogo, na Zona Sul do Rio. “Estão fisicamente bem [...] obviamente bastante traumatizados, como todos estaríamos [...] Não há o que reportar, quer com a família do cônsul quer com os funcionários”, disse João Marco em entrevista à agência de notícias portuguesa Lusa.

O Ministro de Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, também esteve com o cônsul e afirmou que vários objetos pessoais foram levados, mas não houve feridos. "Eu falei com o senhor cônsul-geral há coisa de meia hora e, portanto, posso confirmar que ele está bem e que houve infelizmente esse assalto à mão armada, por um grupo de homens, e o resultado disso há a lamentar o roubo de vários bens", afirmou Augusto Santos Silva.

Uma vizinha da família prestou depoimento na 10ª DP (Botafogo) seis criminosos desceram pela mata na pela Rua São Clemente, invadiram o terreno com pistolas e facas por volta de 2h da manhã. Os bandidos renderam os funcionários e invadiram o casarão, segundo o GLOBO.

Segundo relatos, alguns dos reféns ficaram amarrados e todos eles foram mantidos sob vigilância de dois bandidos em um dos cômodos da casa por cerca de 50 minutos. Testemunhas disseram que os criminosos não sabiam que o casarão era a sede do consulado português.