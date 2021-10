Cônsul foi mantido refém com toda a sua família - Reprodução

Publicado 31/10/2021 15:13 | Atualizado 31/10/2021 16:29

Rio - A Polícia Civil encontrou um boné e duas máscaras de proteção facial na mata que dá acesso ao consulado de Portugal no Rio, em Botafogo, na Zona Sul da cidade. Os agentes seguem nas buscas pelos criminosos que invadiram embaixada e fizeram o cônsul-geral , Luiz Gaspar da Silva, e toda a sua família de reféns, na madrugada do último sábado (30).O caso é investigado pela 10ª DP (Botafogo) que já realizou uma perícia e solicitou imagens das câmeras de segurança para análise. Testemunhas disseram que os criminosos não sabiam que o local era sede do consulado.O vice-cônsul de Portugal, João Marco de Deus, disse que a família do embaixador está bastante traumatizada após o episódio. “Estão fisicamente bem [...] obviamente bastante traumatizados, como todos estaríamos [...] Não há o que reportar, quer com a família do cônsul quer com os funcionários”, disse João Marco em entrevista à agência de notícias portuguesa Lusa.