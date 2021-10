Daniel de Paula foi preso neste sábado - Divulgação

Publicado 31/10/2021 14:16

Daniel foi encontrado na unidade de saúde e a prisão contou com agentes da Superintendência de Inteligência e análise da PM, do 4° BPM (São Cristóvão) e do 5° BPM (Praça da Harmonia). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, "Pitbull" passou por uma cirurgia no pescoço na tarde de sábado e, nos próximos dias, será submetido a uma fixação da coluna cervical, pela equipe de neurocirurgia do hospital.



Disputa violenta de facções



O Fallet, dominado pelo Comando Vermelho, é alvo constante de disputas contra o Terceiro Comando Puro, que domina o Complexo do São Carlos. Segundo a PM, Pitbull é um dos criminosos mais procurados da Região Central. Contra ele, há 12 mandados de prisão por diversos crimes como tráfico, roubo, homicídio e porte ilegal de armas. O criminoso também é um dos acusados de envolvimento na morte de Ana Cristina da Silva, de 25 anos, em agosto de 2020.



No dia do confronto entre traficantes, ela ia com o filho, de três anos, para o bar onde trabalhava quando ficou no meio do tiroteio. No momento dos disparos, ela se curvou sobre o filho de 3 anos para protegê-lo e acabou sendo atingida por tiros de fuzil na cabeça e na barriga. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas por conta do intenso tiroteio, a corporação não conseguiu socorrer a vítima.



Na época, traficantes do Comando Vermelho do Morro do Coroa, com apoio de comparsas da Rocinha, iniciaram a invasão ao Complexo do São Carlos. Os bandidos fizeram a incursão pelo Morro da Mineira e pelo Morro do Querosene. Os traficantes do Comando Vermelho gravaram vídeo comemorando a invasão, mas segundo informações, o complexo de favelas permanece sob o domínio do TCP.