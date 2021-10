Confronto na comunidade do Fallet, na Região Central do Rio - Reprodução

Publicado 30/10/2021 14:30 | Atualizado 30/10/2021 22:35

Rio – Um intenso confronto entre criminosos de facções rivais assustou moradores das comunidades Fallet e do Morro do São Carlos, na Região Central do Rio, neste sábado (30). O território, que também inclui as comunidades da Mineira, Querosene e Zinco, é alvo constante de disputas entre as facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).



Intenso tiroteio entre criminosos no Fallet.

Crédito: Whatsapp O Dia (21) 98762-8248#ODia pic.twitter.com/HhNtLJMLCK — Jornal O Dia (@jornalodia) October 30, 2021

Em um vídeo, enviado ao Whatsapp do Dia, homens se escondem em um estabelecimento e ouvem os tiros do lado de fora. Do outro lado da rua, em um posto de gasolina, funcionários tiveram de sair do local para procurar proteção.

A Polícia Militar informou que o comando do 5ºBPM (Praça da Harmonia) intensificou o policiamento no entorno das comunidades São Carlos, Fallet Fogueteiro, Mineira, Prazeres e Escondidinho, todas localizadas na Região Central do Rio. Veículos blindados e policiais de unidades variadas estão em apoio, após receber relatos de troca de tiros entre criminosos. Segundo a PM, a área está estabilizada neste momento e não há informações confirmadas sobre feridos.