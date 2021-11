Jovem é atingido por bala perdida no Complexo do Salgueiro - Divulgação

Publicado 01/11/2021 12:44 | Atualizado 01/11/2021 13:00

Rio - Um jovem, de 20 anos, foi vítima de uma bala perdida, na noite deste domingo, na Rua Batavia, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O rapaz, que não teve a identidade revelada, estava lavando o carro quando foi atingido na perna. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

De acordo com a direção do hospital, o jovem já recebeu alta. Segundo a Polícia Militar, agentes do 7°BPM (São Gonçalo) foram até a unidade de saúde para verificar a entrada de um rapaz com um ferimento por arma de fogo. No local, os militares foram informados pela própria vítima que ela estava lavando o carro no momento do ocorrido.

Ainda de acordo com a corporação, o jovem disse que não viu nenhuma movimentação de viaturas da polícia nem de criminosos próximo de sua residência.

A ocorrência foi encaminhada à 74ªDP (Alcântara).