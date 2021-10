Supervia distribui 1 mil livros nos trens, nesta sexta-feira (29) - DIVULGAÇÃO

Publicado 29/10/2021 06:53

Rio - A viagem de trem nesta sexta-feira (29) pode ser bem mais agradável caso o passageiro seja um contemplado. Para comemorar o Dia Nacional do Livro, Supervia distribui nesta sexta-feira (29) 1 mil livros nos primeiros trens que circulam nos ramais e nas estações Campos Elíseos (ramal Saracuruna), Japeri (ramal Japeri), Inhoaíba (ramal Santa Cruz), São Francisco Xavier (ramal Deodoro) e Agostinho Porto (ramal Belford Roxo).

Os livros virão embalados para facilitar a higienização, como medida de prevenção contra a covid-19. A 7ª edição do Trem da Leitura também tem espaço para 'passageiros virtuais': até o dia 29 de novembro, e-books (livros virtuais) e audiolivros serão disponibilizados no site tremdaleitura.com.br.

"No ano passado o Trem da Leitura seguiu pela primeira vez para o mundo virtual e foi um sucesso. Por isso repetimos a presença online, com o objetivo de ir além da malha ferroviária. A SuperVia acredita e valoriza o poder da leitura e do conhecimento, por isso incentivamos a aproximação dos nossos passageiros com a literatura", afirma Silvia Souza, coordenadora de Comunicação e Atendimento ao Cliente da SuperVia.