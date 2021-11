Brulaine da Silva Santos é considerada uma das suspeitas mais procuradas do Rio - Foto: Reprodução

Publicado 26/11/2021 18:11 | Atualizado 26/11/2021 18:11

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta sexta-feira, uma mulher apontada como uma das criminosas mais procuradas do Rio de Janeiro. Brulaine da Silva Santos, conhecida como Brulaine dos Prazeres, 28 anos, foi encontrada no Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio. A suspeita é considerada filha do traficante Marco Antônio Pereira Firmino da Silva, o My Thor, que está preso desde 2000.

Brulaine tentou fugir quando foi encontrada por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Providência. Ela chegou a apresentar documentação falsa para tentar escapar da prisão. As investigações apontam que a suspeita seria uma das principais ligações fora da cadeia de My Thor, um dos líderes do Comando Vermelho.

Contra ela, foram cumpridos cinco mandados de prisão. O DD recebe informações sobre a localização de envolvidos em crime, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).