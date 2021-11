Campanha é parceria da Alerj e Hemorio - Reprodução

Publicado 26/11/2021 17:38

Rio - Uma parceria entre a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e o Instituto Estadual de Hematologia do Rio (Hemorio) realiza, na próxima terça-feira (30), uma campanha de doação de sangue aberta ao público externo e aos servidores, das 10h às 15h, na Galeria do Plenário. A iniciativa pretende incentivar a população a ajudar a abastecer os estoques dos bancos de sangue, que sofreram queda de 30% durante a pandemia de covid-19. Cada doação pode salvar até quatro vidas.

"Esta é a primeira vez que a Alerj faz essa parceria com o Hemorio, cedendo espaço, o posto de coleta de doação de sangue. Um dos nossos objetivos é destacar a responsabilidade social de nossos servidores, que estão sempre disponíveis para as grandes causas. Precisamos nos sensibilizar e doar sangue de forma regular e voluntária, pois a doação de sangue é um ato de solidariedade e salva vidas", afirma a diretora do Departamento Médico da Alerj, Camila Ribeiro da Silva.

Para atender à demanda dos pacientes no estado do Rio, é necessário obter, pelo menos, 300 bolsas de sangue por dia. A média atual é de 210. Segundo o Hemorio, apenas 25% dos doadores são considerados inaptos durante a triagem. Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, e não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação, além de não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.

Os doadores também precisam apresentar documento oficial com foto e os menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Mulheres grávidas ou amamentando também estão proibidas de doar sangue. Tatuagens e piercings também impedem a doação pelo período de um ano.

Quem teve covid-19 fica inapto por 30 dias após a cura. Já quem teve a forma grave da doença não pode doar por até um ano. O prazo é o mesmo para quem chega de viagens internacionais. Já em relação às vacinas da Pfizer e AstraZeneca, a doação pode ser feita após sete dias, enquanto que para o imunizante da CoronaVac o intervalo é de 48 horas, mesmo período para aqueles que foram vacinados contra a gripe.

Serviço

Galeria do Plenário: Rua da Ajuda, Nº 05 - Centro;

Disque Sangue: 0800 282 0708.