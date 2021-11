Prefeitura do Rio - Divulgação

Prefeitura do RioDivulgação

Publicado 26/11/2021 17:34

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Especial de Integração Metropolitana, anunciou nesta quinta-feira (25/11), no Palácio da Cidade, em Botafogo, a criação do Pavilhão IntegraRio. A ideia é que o local funcione como um espaço de discussões permanentes para a promoção e articulação de políticas públicas de interesse dos 22 municípios da Região Metropolitana. O anúncio foi feito durante o I Fórum Metropolitano, organizado pela Secretaria Especial de Integração Metropolitana.



"No Pavilhão IntegraRio, pretendemos fazer um laboratório de gestão e assessoramento técnico de todos os planos e projetos das cidades metropolitanas. Temos que trazer para esse fórum, por exemplo, a discussão da despoluição da Baía de Guanabara, que é um assunto não só da cidade do Rio, mas também de toda a região metropolitana", afirmou o secretário municipal especial de Integração Metropolitana, Aquiles Barreto.



Durante o evento, os secretários Aquiles Barreto e Marcelo Calero (Governo e Integridade Pública) assinaram uma carta de intenções para celebrar um Termo de Cooperação Técnica entre os 22 municípios que compõem a Região Metropolitana.

O documento foi entregue ao assessor executivo da presidência do Instituto Rio Metrópole (IRM), Jamil Sabrá, que representou o Governo do Estado no evento. "Este Fórum é um momento importante não só para o Rio, mas para todas as cidades da Região Metropolitana. Não podemos deixar que esta região metropolitana do Rio de Janeiro perca esse bonde da história. E nada melhor que a cidade do Rio seja a locomotiva, um lugar em que a gente possa interagir com todas as autoridades, para que sejamos, cada vez mais, um modelo para todo o Brasil", ressaltou o secretário Marcelo Calero.



O Fórum foi o resultado dos seminários realizados pela Secretaria de Integração Metropolitana ao longo do mês de outubro e teve discussões sobre Meio Ambiente, Mobilidade e Planejamento Urbano. Cerca de 66 secretários municipais estiveram presentes nas discussões para a consolidação de uma Região Metropolitana mais justa, sustentável e integrada.



"Vários problemas que enfrentamos no município do Rio estão conectados com as condições urbanística, ambiental e social do restante da Região Metropolitana. Então, temos que produzir um esforço de troca de experiências e de colaboração, para que possamos fazer projetos que comecem a melhorar, de fato, a realidade desses municípios", disse o secretário de Planejamento Urbano, Washington Fajardo.



A Região Metropolitana do Rio abriga mais de 13 milhões de moradores. A secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio, destacou que é imprescindível garantir o direito de circulação da população, não apenas favorecendo o deslocamento interno, como também entre a cidade e municípios vizinhos.



"Para uma mobilidade efetiva e eficiente é necessário um planejamento metropolitano integrado. Temos o desafio de promover essa integração com a gestão da bilhetagem digital e do corredor Transbrasil. O sucesso da entrega desses dois projetos está diretamente ligado à capacidade do Estado e municípios da região metropolitana atuarem de forma colaborativa e integrada".



A sustentabilidade foi um dos pilares discutidos durante o Fórum. O secretário de Meio Ambiente, Eduardo Cavalieri, destacou a importância do debate sobre o tema para o desenvolvimento das cidades de forma integrada. "O Rio voltou a ser protagonista nas discussões mundiais sobre desenvolvimento sustentável. A integração metropolitana é o caminho para a construção de soluções para problemas comuns".



O II Fórum Metropolitano está previsto para ser realizado em 14 de fevereiro de 2022.