Seop remove 13 veículos em ação contra a circulação irregular na pista do BRT em Guaratiba - Divulgação

Publicado 26/11/2021 15:57

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) removeu 13 veículos, na manhã desta sexta-feira, em uma ação para coibir a circulação irregular de carros e motos na pista exclusiva do Corredor Transoeste do BRT, altura da estação Mato Alto, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Segundo a pasta, além de atrapalhar a circulação dos ônibus no corredor do transporte, essa infração pode causar graves acidentes.



Ao todo, três operações já foram realizadas desde o dia 19 de novembro para coibir essa irregularidade na Avenida Dom João VI, entre as estações Mato Alto e Pingo D’Água, e na Avenida Cesário de Melo, em Campo Grande, para atender denúncias da população, resultando na remoção de 25 veículos. A ação contou com agentes da Gerência de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (GFER) e de guardas municipais e policiais militares do programa BRT Seguro.



Transitar com o veículo na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros é uma infração prevista no artigo 184, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é considerada grave, tem pena de multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, além da apreensão e remoção do veículo.