Vacinação contra a gripe na TijucaMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 26/11/2021 15:14 | Atualizado 26/11/2021 16:50

Rio - Desde o início da campanha de vacinação contra a gripe na cidade do Rio de Janeiro, no dia 14 de abril deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aplicou mais de duas milhões de doses, atingindo 60,6% do público em geral nesta sexta-feira. Ainda nesta sexta, a fila para tomar a vacina contra a gripe no Posto Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, era maior do que a fila de espera para tomar as doses contra a covid-19.

Nátila Oliveira, de 32 anos, não sabia que já podia tomar a vacina da gripe. Ela procurou o posto de saúde depois de ler sobre o surto de Influenza no jornal e descobrir que as doses estavam sendo aplicadas em toda a população. "Eu achava que as vacinas eram só para os grupos prioritários. Na semana passada, tive um quadro gripal, que depois foi diagnosticado como faringite, e cheguei a fazer o teste para covid-19. Deu negativo e eu fiquei dois dias com febre, me sentindo mal. Nesta semana, alguns amigos próximos começaram a ter um quadro bem parecido com o meu e febre bastante alta", disse.



Questionada sobre a movimentação no centro de saúde, ela disse que a procura é alta. "Tinham muitos jovens, adolescentes e crianças lá", contou. Para ela, as pessoas apenas se esqueceram de tomar a vacina contra a gripe. "O carioca toma vacina. Tendo campanha, ele vai nos postos", afirmou.



Já a enfermeira Juliana Moraes Azevedo, de 38 anos, estava ansiosa para tomar a dose de reforço. "Eu estive na linha de frente. Neste momento, estou afastada por licença maternidade e até estava atrasada com a terceira dose, já que nem sempre a gente consegue sair de casa para se vacinar", disse.



Ela conta que já enxerga um grande alívio na procura por atendimento no hospital por causa da vacinação. "Em algum momento, metade dos pacientes internados em estado grave, CTI, estavam com covid. Com a vacinação, foi diminuindo a necessidade de setores exclusivos e a gravidade da doença para as pessoas que pegam", conta. "Todo mundo da minha família acha importante a vacinação, e, se não acha, eu faço questão de explicar o porquê."



A vacina da gripe é recomendada para todas as pessoas com mais de seis meses de idade, sobretudo bebês, crianças, idosos e gestantes. O alvo da campanha da dose de reforço, até o momento, é a população com mais de 60 anos. No entanto, qualquer pessoa que tenha tomado a última dose da vacina há mais de cinco meses pode tomar o reforço. Para obter mais informações, acesse coronavirus.rio.