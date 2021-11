Peça sobre cotidiano e violência estreia no Teatro Municipal Ruth de Souza - Divulgação

Peça sobre cotidiano e violência estreia no Teatro Municipal Ruth de Souza Divulgação

Publicado 26/11/2021 15:12

Rio - Começou, nesta sexta-feira (26), a temporada da peça 'Modus Operandi', do Grupo Teatral Nós do Morro, que dá início à programação regular do Teatro Municipal Ruth de Souza, inaugurado durante as celebrações do Dia da Consciência Negra no Parque das Ruínas, em Santa Teresa. A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis no Sympla para maiores de 16 anos.



A peça remonta a três episódios diferentes: a prisão de um jovem por carregar materiais de limpeza em sua mochila — que foram identificados como ingredientes para bombas caseiras —, o assédio de uma mulher dentro de um ônibus em São Paulo, e o caso de um bebê, atingido por bala perdida dentro do ventre da mãe. Todas as histórias são baseadas em fatos reais, ainda que o espetáculo seja uma obra ficcional.



Segundo o curador do Teatro, Paulo Gomes, a ideia do espaço é ser uma referência para a dramaturgia negra. Ele pretende estender a programação do espetáculo Modus Operandi e continuar com oficinas de teatro negro. O curador também já está recebeu propostas para a apresentação de um monólogo sobre o primeiro palhaço negro, Benjamin de Oliveira, e está conversando com o ator Deo Gartez sobre o espetáculo Luiz Gama — Uma Voz pela Liberdade.



Já o secretário municipal de Cultura do Rio, Marcus Faustini, diz que o Teatro é mais do que uma homenagem à atriz Ruth de Souza, mulher tão importante na dramaturgia brasileira. "É o início de um caminho que vem sendo trilhado desde que assumimos a gestão. Esse teatro abrigará a arte de homens e mulheres negros, e é daqui que sairá a mudança."



Programação



Sexta-feira (26/11)

14h30 às 16h30 - Oficina de teatro com o grupo Nós do Morro, do Vidigal.



18h - Apresentação do espetáculo 'Modus Operandi', do Grupo Nós do Morro, com direção de Fátima Domingos e texto de Fabrício Branco.



Sexta-feira (27/11)

18h - Apresentação do espetáculo 'Modus Operandi', do Grupo Nós do Morro, com direção de Fátima Domingos e texto de Fabrício Branco.



Teatro Municipal Ruth de Souza, Parque das Ruínas: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa. Peça 'Modus Operandi': 16 anos.