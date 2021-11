O voo acabou sendo cancelado devido ao horário limite de operação do aeroporto - Reprodução

Publicado 26/11/2021 12:47

Rio - Um torcedor do Flamengo, que estaria alcoolizado, causou confusão no embarque de um avião na noite desta quinta-feira (25), no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. Devido ao problema criado pelo passageiro, o voo acabou cancelado pelo piloto da aeronave. A Polícia Federal (PF) foi acionada e fez a retirada do homem do avião. O voo iria para Montevidéu, no Uruguai, que será palco da final da Libertadores entre o Flamengo e Palmeiras, às 17h.

Segundo a PF, o homem teria arranjado confusão com funcionários e outros passageiros. Com isso, agentes foram acionado pelo piloto para realizar a 'retirada compulsória' do torcedor.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, após o cancelamento do voo, agentes e comissários tiveram que acalmar os passageiros, que ficaram transtornados com a situação.

A Azul, empresa responsável pelo avião, remarcou o voo para esta manhã, que foi realizado sem contratempos. Em nota, a companhia lamentou os aborrecimentos ocorridos e ressaltou que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações.