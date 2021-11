Dentran-RJ dará atendimento prioritário a pessoas com deficiência - Reprodução Detran

Publicado 26/11/2021 12:22 | Atualizado 26/11/2021 12:23

Rio - No dia 3 de dezembro, o Detran-RJ vai dar atendimento prioritário a pessoas com deficiência (PCDs). A decisão faz parte de mais uma edição do Dia D, destinado ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que, além de facilitar o acesso a documentos civis, oferece uma série de atividades inclusivas ao público, como oficinas e aulas gratuitas.

Neste dia, o usuário PCD poderá buscar os serviços de identificação civil e habilitação em qualquer unidade do Detran sem a necessidade de agendar com antecedência, mas os serviços veiculares só estarão disponíveis no posto Detran Acessível - PCD, na Av. Francisco Bicalho n°35, em São Cristóvão.



Além disso, o público PCD poderá se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas que necessitam de carro adaptado. Para se inscrever, o candidato deverá comparecer ao Posto Detran Acessível – PCD, das 8h às 16h, ou procurar uma das 13 Ciretrans que receberão as inscrições neste dia. Vale lembrar que as vagas são limitas.

O curso Oficina Sob Medida, que ensina noções básicas de mecânica e elétrica de automóveis, também será ministrado no Posto Detran Acessível – PCD, das 9h às 13h