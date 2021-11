De acordo com as autoridades, o prejuízo estimado é de mais de R$ 3,6 milhões - Divulgação

De acordo com as autoridades, o prejuízo estimado é de mais de R$ 3,6 milhõesDivulgação

Publicado 26/11/2021 10:07

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 31 quilos de pasta base de cocaína na madrugada desta sexta-feira, 26, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. De acordo com as autoridades, o prejuízo estimado é de mais de R$ 3,6 milhões. A droga foi encontrada após fiscalização na via Dutra, quando um veículo abordado tentou fugir e colidiu com o meio-fio. O motorista foi preso no local e não informou a origem e o destino do material.



fotogaleria



O homem e a droga foram conduzidos até a Polícia Judiciária. Segundo a PRF, as fiscalizações são rotineiras na rodovia e têm objetivo de reprimir a entrada de armas e drogas no estado do Rio de Janeiro.