DHBF investiga o caso - Fábio Costa/Agência O Dia

DHBF investiga o casoFábio Costa/Agência O Dia

Publicado 26/11/2021 11:57

Rio - Um policial militar que estava desaparecido desde o último sábado (20) teve o corpo encontrado na tarde de quarta-feira em uma localidade conhecida como Fazenda Chiqueirão, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio. Luiz Carlos Ferreira Gomes, de 49 anos, não foi mais visto após sair de casa no bairro Citrolândia, em Magé, na Baixada Fluminense.

Equipes do 34ºBPM (Magé) e do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) estiveram no local e realizaram a perícia.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta a morte do policial militar veterano. O sargento entrou na corporação em 1995 e deixa seis filhos. O sepultamento ocorreu na quinta-feira (25), no Cemitério Municipal de Guapimirim.



As polícias Militar e Civil trabalham em conjunto para localizar e prender os envolvidos na morte do Luiz Carlos.