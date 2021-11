Corpo encontrado em alto mar durante buscas ainda não foi identificado no IML de Campo Grande - Severino Silva / Agência O Dia

Publicado 26/11/2021 10:44 | Atualizado 26/11/2021 11:21

Rio - Um corpo que foi encontrado durante as buscas por tripulantes do bimotor PP-WRS, que caiu na noite de quarta-feira em mar aberto na região entre Ubatuba e Paraty, na Costa Verde do Rio, foi levado para o IML de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio e aguarda reconhecimento.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, o corpo foi necropsiado ainda na tarde de quinta-feira, mas a identificação não foi possível, até o momento, porque as papilas estavam maceradas, por conta do tempo em contato com a água.

Equipes de resgate da Força Aérea Brasileira (FAB) encontraram o corpo na tarde de quinta-feira. A identidade ainda não foi revelada. Viajavam no bimotor um passageiro, o piloto e o copiloto. A vítima regatada foi levada do local pela aeronave da FAB e encaminhada, inicialmente à Base Aérea de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, onde foi entregue para os órgãos responsáveis pelos próximos procedimentos.

"A FAB se solidariza com a família da vítima e informa que permanece engajada com o helicóptero do 3°/8° GAV e o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba nas operações de buscas aéreas no local do acidente"

As buscas continuam nesta sexta-feira. Equipe de bombeiros de São Paulo saíram com três militares e com a Lancha Tamanduá, da Marinha, às 6h30 do Porto de São Sebastião, no litoral norte paulista. A FAB informa que as buscas foram retomadas por volta das 5h desta sexta-feira (26).

Ontem (25), um helicóptero H-36 Caracal do 3°/8° GAV da Força Aérea Brasileira (FAB) efetuou as buscas, sobrevoando uma área de aproximadamente 750km², perfazendo mais de 9 horas de voo.



Os Bombeiros de São Paulo afirmaram que foram acionados 1h20 da madrugada de quinta-feira, pela corporação do Rio.

Ana Regina, mãe do copiloto José Porfirio Júnior que acionou as autoridades após perder contato com a aeronave.



Nas redes sociais, ela publicou um apelo para que as buscas continuem. “Estamos aguardando amanhecer para iniciar as buscas por ele”, publicou durante a madrugada. Nos comentários, amigos e familiares desejam força e pedem orações para que as equipes encontrem as vítimas. Além dele, havia outras duas pessoas na aeronave.



“Força Aninha. Estamos em uma corrente de oração. Deus há de colocar seu filho em suas mãos”, comentou um amigo.



“Estamos em oração. Júnior de volta pra casa”, comentou uma mulher.



A namorada do rapaz, Thalya Viana, também tem usado as redes sociais para pedir ajuda nas buscas pelo copiloto. Na tarde desta quinta, a jovem publicou que ainda não tinha informações sobre o paradeiro de Júnior. “Temos fé que acharemos ele logo, mas para isso precisamos nos dedicar ao máximo”, publicou.

A jovem publicou uma série de stories no Instagram, reclamando da demora no início das buscas. Segundo ela, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta de 6h30, mas teve problemas para atracar as embarcações.

Inicialmente, a namorada de José Porfírio afirmou que a aeronave, de prefixo PP-WRS, precisou realizar um pouso de emergência sobre a água na região de Paraty, no Rio. Thalya afirmou em publicação que estava sem notícias desde às 21h de quarta-feira. Ela divulgou as últimas coordenadas captadas do voo. A mãe do copiloto alugou um barco na manhã de quinta-feira para se dirigir à última coordenada captada da aeronave. Uma foto divulgada por uma pessoa que acompanha as buscas na manhã desta quinta-feira mostra uma poltrona flutuando no mar na região da queda.