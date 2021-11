Homem pega arma de policial e atira contra amigos em Niterói - Reprodução Internet

Publicado 26/11/2021 09:24 | Atualizado 26/11/2021 09:31

Rio - O dentista Gilberto Ranhol Gomes foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por matar dois de seus amigos, Wagner Muniz e Nelson Marques Peruci, em Niterói, Região Metropolitana, no ano de 2018. De acordo com a sentença, divulgada nesta quinta-feira, 25, a arma usada no crime pertencia ao policial civil Carlos Eduardo Freitas e foi deixada no veículo que eles estavam quando Freitas desembarcou para fazer flexões no meio da rua. A juíza que presidiu o júri, Nearis Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, também determinou que o Ministério Público investigue Freitas, na época lotado na delegacia de Barra Mansa.

Em abril de 2018, Gilberto Ranhol Gomes matou os dois amigos na volta de uma festa em São Francisco, Niterói. Gomes estava estacionado dentro de seu carro com três amigos até que, sem motivo aparente, disparou contra Wagner e, depois, contra Nelson. A segunda vítima morreu no local.

O réu diz não se lembrar do que aconteceu. Conforme relato dos policiais militares ouvidos pela investigação, ele estava “fora de si”, apático e até mesmo dizendo “ouvir vozes”. Os envolvidos negaram qualquer discussão ou problema no momento do incidente, mas todos estavam sob efeito de álcool e drogas.