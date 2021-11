De acordo com o TCE-RJ, o governo custeou serviços que nunca foram prestados - Andre Melo andrade

Publicado 26/11/2021 08:40 | Atualizado 26/11/2021 09:11

Rio - Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) apontou ter havido superfaturamento de quase R$ 2 milhões nas obras de ampliação da estação de metrô General Osório, em Ipanema. A reforma fez parte do pacote de promessas do Governo do Rio para receber os Jogos Olímpicos de 2016, quando a gestão era do ex-governador Luiz Fernando Pezão.

De acordo com o TCE-RJ, o governo custeou serviços que nunca foram prestados e houve desperdício até do concreto utilizado para as obras. A informação foi divulgada pela GloboNews nesta quinta-feira, 25, e confirmada pelo Tribunal do DIA. Em entrevista concedida à emissora, o secretário-geral de Controle Externo do TCE-RJ Oséias Santana afirmou que a situação poderia ter sido evitada pela fiscalização.

“Certamente houve um superfaturamento na execução do contrato, que poderia ter sido evitado se a comissão de fiscalização tivesse se atentado para os parâmetros estabelecidos no contrato, mas infelizmente não foi o que ocorreu”, disse o secretário.

Quatro servidores da Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro (RioTrilhos), companhia ligada à Secretaria estadual de Transportes, e a CBPO Engenharia, que fazia parte do grupo Odebrecht, foram apontados na auditoria como os responsáveis pelo rombo. Eles terão 15 dias para apresentar defesa ou restituir o valor do dano aos cofres do Rio de Janeiro.