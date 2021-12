Morro dos Macacos, em Vila Isabel - Arquivo O Dia

Morro dos Macacos, em Vila IsabelArquivo O Dia

Publicado 13/12/2021 06:55

Rio - Equipes da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, prenderam no domingo (12) o traficante Jota, apontado como um dos homens de confiança do traficante Léo Empada, chefe do tráfico de drogas no Morro de São Carlos, no Estácio.

Segundo a Polícia Militar, Jota foi preso quando participava de um evento na comunidade de Vila Isabel. Macacos e São Carlos são favelas controladas pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). Jota tinha três mandados de prisão em aberto.