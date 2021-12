Paes ironiza foto de Bolsonaro em ponto: 'vou cancelar todos os √īnibus' - Foto: Reprodu√ß√£o / Redes sociais

Paes ironiza foto de Bolsonaro em ponto: 'vou cancelar todos os √īnibus'Foto: Reprodu√ß√£o / Redes sociais

Publicado 13/12/2021 22:50

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), fez piada em um post com a foto do presidente Jair Bolsonaro (PL) em um ponto de ônibus neste domingo (12). A brincadeira de Paes foi em resposta a um internauta que publicou uma foto de Bolsonaro ao criticar o transporte público no Rio.

"Presidente esperando um ônibus no Rio, registrando pessoalmente o drama que os cariocas enfrentam com esse prefeito incompetente", afirmou o internauta. "P***... Me diz aonde é! Vou cancelar todos os ônibus por lá", brincou Paes.

Porra! Me diz aonde é! Vou cancelar todos os ônibus por lá! — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 12, 2021

A foto de Bolsonaro foi tirada no Aterro do Flamengo, na Zona Sul, por um dos assessores. No sábado (11), o presidente participou da formatura de guardas-marinha no Rio.