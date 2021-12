Segurança Presente amplia policiamento no Flamengo - Divulgação / Paulo Fernandes

Publicado 13/12/2021 21:16

Rio - O secretário de Governo, Rodrigo Bacellar, anunciou, nesta segunda-feira (13), a expansão da Operação Aterro Presente para as ruas principais do bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. Durante a cerimônia, também foram entregues 19 motos novas para reforçar o patrulhamento das operações de Copacabana, Ipanema, Leblon, Aterro, Magé e Recreio.



O secretário afirmou que a ampliação da Operação e a aquisição de novas motos reforça a importância que o governo do estado atribui ao trabalho do Segurança Presente.



"É com grande satisfação que a gente anuncia essa ampliação do Segurança Presente no Flamengo e a entrega de mais segurança motorizada nessas regiões que atraem muitos turistas, principalmente nesta época de final de ano. É o governo do estado sem tempo a perder, cuidando com todo carinho da população", destacou o secretário Bacellar.



O coordenador da Operação Aterro Presente, Major Marcos Machado, recebeu a notícia com alegria, pois a expansão para o Flamengo é um pedido antigo dos moradores.



"Estamos comemorando a expansão da Operação Aterro Presente para o bairro do Flamengo, que era uma demanda muito desejada pelos moradores. Iremos patrulhar as ruas Senador Vergueiro e Marquês de Abrantes, trabalhando em dois turnos. Teremos policiamento de moto e futuramente carros e patrulhamento a pé. Essa ampliação é extremamente importante para a gente exercer a nossa filosofia de polícia de proximidade", pontuou o coordenador.