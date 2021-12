Estrada do Lameirão, em Santíssimo - Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 13/12/2021 19:43 | Atualizado 13/12/2021 20:10

Rio - Moradores de Santíssimo, na Zona Oeste do Rio, protestam, nesta segunda-feira, pela falta de energia na região há mais de 24 horas. Uma das principais vias da região, a Estrada do Lameirão foi parcialmente interditada na altura da rua Projetada 1.

"Absurdo mesmo. Muitas horas sem luz e sem resposta da Light", afirmou uma internauta. Na internet, circula vídeos de alguns moradores ao lado da via interditada com pneus queimados.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), às 18h46, o trânsito na região estava intenso. Policiais Militares foram chamados para a região. Em nota, a Light afirmou que técnicos estão na região para tentar retomar a energia elétrica. O Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas.

ESTRADA DO LAMEIRÃO | Via parcialmente interditada, na altura da rua Projetada 1, em Santíssimo, devido à manifestação. PM no local. Trânsito intenso na região. #zonaoeste pic.twitter.com/7t4edxemSM — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 13, 2021

Neste domingo, o Rio foi atingido por um forte temporal que causou estragos na cidade. O Centro de Operações Rio informou que o município retornou ao estágio de mobilização, depois de ter avançado para o estágio de atenção no domingo. Ainda nesta segunda, moradores de diversos bairros do Rio de Janeiro continuaram sem o abastecimento de energia elétrica.