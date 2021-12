Pandemia da covid-19 - Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou que os dados do portal de monitoramento da Covid-19 no Rio não pode ser atualizado nesta segunda-feira. Por causa de problemas na base do Ministério da Saúde, o número de casos e mortes pela doença causada pelo novo coronavírus não puderam ser divulgados.

"A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que os dados de casos e óbitos por Covid-19 não puderam ser divulgados no Portal Covid-19 devido à indisponibilidade dos sistemas do Ministério da Saúde", afirmou a SES, em nota.



Nesta segunda-feira, o sistema do Ministério da Saúde foi atacado novamente. Na madrugada de hoje, funcionários da pasta ficaram sem acesso ao e-mail corporativo, a rede de telefonia e a intranet. Segundo o portal R7, os servidores foram surpreendidos com o bloqueio do sistema e não conseguiram acessar sequer os usuários dos computadores para atualizar informações sobre a pandemia da covid-19, atender a demanda dos estados e avaliar informações de saúde em geral.

Na sexta-feira, o site da pasta, as plataformas do ConecteSUS, Painel Coronavírus e DataSUS saíram do ar por causa de um ataque hacker . Na ocasião, ao tentar acessar o site, usuários se depararam com uma mensagem afirmando que os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. "Os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. 50 TB de dados está em nossas mãos. Nos contate caso queiram o retorno dos dados", dizia o texto. Apesar do susto, em nota, a pasta afirmou que não houve perda de informações e todos os dados foram restaurados.

Vacinação no Rio

"Atenção! Recebemos 18.375 doses da vacina Janssen, que já estão disponíveis nos postos, para aplicação de dose de reforço, enquanto durarem os estoques. Aguardamos a chegada de novas doses, com previsão para a próxima semana. É importante ressaltar que as vacinas da Pfizer e AstraZeneca seguem disponíveis para dose de reforço de quem tomou a Janssen", afirmou a SMS.