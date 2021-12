Animais estão vulneráveis em sítio após dono ser assassinado em Itaboraí, Baixada Fluminense - Arquivo pessoal/ Agência O DIA

Publicado 13/12/2021 17:06 | Atualizado 13/12/2021 20:03

Rio - Um homem que resgatava animais e mantinha 200 bichos em casa, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, foi morto no último sábado (11). O corpo de Rubens Machado Pereira foi encontrado no quintal do sítio em que vivia, no bairro Calundu, com sinais de espancamento. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e investiga o crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi realizada no local e que diligências estão em andamento para esclarecer o caso.

Com a morte do protetor, ONGs ligadas à proteção de animais estão mobilizadas para resgatar os cães que estão no local. Ativistas recolhem os animais e arcam com as despesas com veterinário e hospedagem temporária. Rafael Cazes, da ONG 'Nas Garras da Lei' informa que já foram socorridos 15 animais. Ele conta que os animais brigam entre si e estão doentes.

"Eu recolhi os mais críticos. Existem animais mortos na casa e outros em péssimo estado. As cenas são devastadoras", diz o ativista. Também participam da ação as ONGs 'Indefesos', 'Paraíso dos focinhos' e 'Casa Dos Anjos'.

Neste momento inicial, os protetores estão recolhendo os animais e castrando. A ideia é levá-los para feiras de doação.