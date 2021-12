Rio de Janeiro

Caso Kathlen Romeu: MPRJ denuncia cinco PMs por alterarem a cena do crime no Complexo do Lins

Kathlen de Oliveira Romeu foi morta no dia 8 de junho, no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio. A designer de interiores estava grávida de quatro meses

Publicado 13/12/2021 17:10 | Atualizado há 2 horas