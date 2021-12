Biblioteca Nacional reabre para visitação nesta segunda-feira (13) - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 13/12/2021 17:04

Rio - A Biblioteca Nacional, localizada no Centro do Rio, voltou a receber o público nesta segunda-feira, depois de mais de um ano fechada por causa da pandemia de covid-19. Inicialmente, o espaço funcionará de segunda a sexta-feira, no horário de 12 às 16h. Para garantir a segurança adequada ao público, será necessário agendar previamente, com 48 horas de antecedência, as consultas ao acervo da Biblioteca Nacional através do e-mail [email protected] . Em caso de visitação guiada, o agendamento será feito através do e-mail [email protected]

Para o acesso e permanência nas dependências da Biblioteca Nacional será obrigatório o uso de máscara e realização de higiene das mãos com álcool no acesso ao prédio e salões. A confirmação do agendamento dependerá de vagas disponíveis nos salões de consulta.



A criação da BN remonta à chegada da Família Real ao Brasil, em 1808. A instituição é considerada uma das dez maiores do gênero no mundo e guarda todo o patrimônio bibliográfico e documental do País. Por causa disso, a biblioteca tem valor inestimável. É fonte fundamental para pesquisadores de diversas áreas e conhecimento.