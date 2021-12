O imunizante da Janssen - Myke Sena/MS

Publicado 13/12/2021 15:44

Rio - A Prefeitura do Rio disponibilizou, nesta segunda-feira, 18.375 doses do imunizante produzido pela farmacêutica Johnson & Johnson contra covid-19 nos postos de saúde do município. A quantidade recebida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é destinada ao reforço dos cariocas que receberam a dose única da Janssen.

"Atenção! Recebemos 18.375 doses da vacina Janssen, que já estão disponíveis nos postos, para aplicação de dose de reforço, enquanto durarem os estoques. Aguardamos a chegada de novas doses, com previsão para a próxima semana. É importante ressaltar que as vacinas da Pfizer e AstraZeneca seguem disponíveis para dose de reforço de quem tomou a Janssen", afirmou a SMS.







Até o momento, 143.480 cariocas receberam a dose única da vacina contra a covid-19. No Rio, 95% da população maior de 18 anos está com o esquema vacinal completo. No total, 1.224.642 pessoas receberam a dose de reforço no município.

Para os cariocas que receberam o imunizante da Janssen, é possível receber a dose de reforço com a Pfizer ou com a AstraZeneca. Para isso, é preciso ter 57 anos ou mais, ter alto grau de imunossupressão ou ter mais de 18 anos e ter recebido a dose única há cinco meses ou mais.