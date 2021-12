Após chuva forte, Rio volta ao estágio de normalidade - Fabio Costa/Agência O Dia

Após chuva forte, Rio volta ao estágio de normalidadeFabio Costa/Agência O Dia

Publicado 13/12/2021 23:00 | Atualizado 13/12/2021 23:01



Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o município retornou ao estágio de normalidade às 22h desta segunda-feira (13), devido à redução do número de ocorrências e pela ausência de registro de chuva nas últimas horas. Segundo o Sistema Alerta Rio, no momento, não há núcleos de chuva atuando sobre a cidade

O município do Rio entrou em estágio de atenção às 16h25 deste domingo (12), depois da chegada da chuva forte, e estava em estágio de mobilização desde as 6h10 de hoje. Nesta manhã, a cidade ainda guardava estragos da forte chuva, com direito a ventania, que caiu ontem. Das 95 ocorrências registradas pelo Centro de Operações Rio, 24 seguem em andamento, todas elas por queda de árvores.

A maior parte dos registros de queda de árvore aconteceu na Zona Sul. Em Borafogo, a queda de uma árvore ocupou um trecho da Rua São Clemente, na altura da Praça Nelson Mandela. A via chegou a ser completamente interditada, mas foi liberada pela CET-Rio no início da manhã desta segunda.

Na Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa, uma árvore que caiu sobre a fiação ainda ocupa uma faixa da Avenida Lineu de Paula Machado, sentido Gávea. Parte dos moradores da região está sem luz. Também na Lagoa, outra árvore ocupa um trecho da Avenida Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinícius de Moraes.

Por conta da chuva forte, eventos foram cancelados – inclusive a prova da Polícia Civil para delegado. A Defesa Civil acionou 26 sirenes em 13 comunidade. No Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, a queda de um barranco fez alagar casas na região, e moradores tiveram que retirar água e lama na mão. Sete ruas ficaram alagadas, mas já foram liberadas.